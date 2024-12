Kabatoki : Les populations s'opposent à l'implantation d'une gare routière

Le Collectif pour la défense des intérêts de Kabatoki (CDIK), dans le département de Kaolack, à travers une marche pacifique, a dénoncé la décision du maire Serigne Mboup d’implanter une gare gros-porteurs sur le site prévu pour l’extension du CEM. Les populations disent non à ce projet qui, selon elles, est incompatible avec l’environnement scolaire et la sécurité, vu sa proximité avec le CEM et l’école primaire de Kabatoki. Il s’agit de 3 ha que les populations veulent garder soigneusement afin d’en faire un lycée pour les jeunes générations. Après une marche pacifique encadrée par la police, les membres du CDIK ont présenté un mémorandum dans lequel ils dénoncent les violations et les agissements du maire de Kaolack. Abdoulaye Diallo, le président du collectif, a aussi pointé les agissements et les magouilles foncières de l'édile Serigne Mboup. Avant d'exiger l’annulation immédiate de la délibération et la délocalisation du projet proposé dans une zone adaptée, éloignée des écoles et des habitations. « Nous voulons aussi une transparence totale dans le processus de lotissement en cours, incluant la publication du plan de lotissement et l’implication des chefs de quartier pour garantir l’équité dans l’attribution des parcelles ». Monsieur Diallo a aussi interpellé les autorités étatiques sur l’urgence de trouver une solution à ce problème.