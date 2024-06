"Juste une question de semaines" : Guy Marius Sagna annonce le retrait des troupes françaises au Sénégal

Député et proche des ténors du gouvernement, Guy Marius Sagna vient-il d'annoncer l'une des premières conséquences de la rencontre entre le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue français, Emmanuel Macron ? Dans une publication reçue à Seneweb, le parlementaire annonce le retrait prochain des troupes françaises sur le sol sénégalais. Pour Guy Marius Sagna, ce n'est plus qu'une question de temps. "Même Macron sait que Diomaye balaiera tous les soldats français du Sénégal et mettra un terme à l'occupation monétaire du Sénégal par la France. Mais pas que. Nous ne voulons ni 100 soldats français, ni 50 ni 25. L'armée française va s'en aller et le Sénégal va arracher sa souveraineté monétaire. C'est juste une question de semaines. L'empire néocolonial français qui ne veut pas mourir va bien mourir au Sénégal sous le magistère du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye", a-t-il fait savoir.