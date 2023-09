Julian Nagelsmann dirigera l’Allemagne à l’Euro 2024

Après le limogeage d’Hansi Flick, remplacé par Rudi Völler contre la France, l’Allemagne a fini par trouver son futur sélectionneur en vue de son Euro 2024. Sans grande surprise, c’est le favori pour le poste qui a été nommé puisque Julian Nagelsmann, sans poste depuis son limogeage du Bayern Munich et qui avait refusé le PSG et Chelsea cet été notamment, va être nommé dans les prochains jours. C’est Bild qui l’affirme de manière catégorique, les détails se mettent en place en vue d’une officialisation prochaine, probablement avant la prochaine trêve internationale du mois d’octobre. Une décision qui va en tout cas faire réagir en Allemagne, puisque Nagelsmann avait fait voler en éclats le vestiaire du Bayern Munich la saison dernière, au point d’être démis de ses fonctions à la grande joie de nombreux joueurs. Son style très débridé et sa façon de parler aux stars bavaroises n’avaient pas fonctionné, mais nombre d’entre eux vont retrouver le coach allemand avec la Mannschaft désormais.