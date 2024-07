Jude Bellingham éblouit l’Europe, Leny Yoro tout proche de signer au Real Madrid

Jude Bellingham a impressionné la planète foot, le Real Madrid accélère sur le dossier Leny Yoro et l’Espagne envoie un message fort à ses concurrents, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le héros Jude Bellingham Menés 1-0 par la Slovaquie, les Three Lions sont passés tout proche d’une élimination surprise. Heureusement pour eux, un certain Jude Bellingham est venu sauver le pays en égalisant avec un ciseau spectaculaire dans le temps additionnel. Le geste de grande classe du joueur du Real Madrid pour égaliser a émerveillé toute l’Europe. En France, l’équipe qualifie les Anglais de miraculés. Que Dieu salue Bellingham comme le rapporte AS. Pour la Gazzetta Dello Sport, Bellingham est le cœur de l’Angleterre. Leny Yoro frappe à la porte de Madrid Le départ de Nacho en défense central à pousser le Real Madrid a accéléré sur le dossier Leny Yoro. Le joueur est déterminé à rejoindre la capitale espagnole. Le Real négocie avec Lille et sont tout proche d’un accord selon Mundo Deportivo. Le dernier obstacle est le prix du transfert. Les Merengues ne souhaitent pas mettre plus de 40M€ alors que le LOSC en attend 50M€. Sport indique que le deal va être bouclé dans les deux prochaines semaines car le club souhaite que le joueur participe à la tournée de pré-saison. Le récital espagnol Dans l’autre match d’hier soir, l’Espagne ne s’est pas laissé surprendre et a livré un récital pour l’emporter 4-1 face à la Géorgie comme le décrit Mundo Deportivo sur sa une. Malgré l’ouverture du score surprise des Géorgiens, la Roja n’a jamais paniqué et a confirmé sa bonne forme entrevue lors des tours précédents. Marca parle de son côté de festival. Un festival orchestré par sa paire diabolique Lamine Yamal et Nico Williams comme AS le souligne.