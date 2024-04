Jub, jubal, jubanti – Alioune tine invite à aller plus loin : « auditer pour moderniser… »

Le fondateur du Think-Thank Afrikajom Center magnifie le nouveau code d’éthique instauré par le président Bassirou Diomaye Diakhar. Lequel code alimente un débat depuis quelques temps. Mais Alioune Tine invite à aller plus loin en auditant pour moderniser et partager une nouvelle culture de l’etat efficace, moderne, impartial. « Jub, jubal,jubanti, le nouveau code d’éthique pour la gestion transparente et une administration au service des citoyens. Le débat sur cette correspondance est un débat sain. Aller plus loin: auditer pour moderniser et partager une nouvelle culture de l’etat efficace, moderne, impartial« , a notamment écrit le défenseur des droits humains.