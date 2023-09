Juan Branco révèle l'arrestation de plusieurs personnes pour avoir scandé "Libérez Sonko"

La révélation à été faite par l’avocat franco-espagnol. En effet, dans un post paru, ce jeudi 21 septembre 2023, sur le réseau social Twitter, la robe noire Juan Branco informe que plusieurs personnes sont actuellement placées en garde à vue pour avoir scandé « Libérez Sonko ». « Plusieurs personnes sont actuellement en garde à vue à Paris depuis près de 24H pour avoir chanté « Liberez Sonko » lors d’un concert de Youssou Ndour » , a déclaré la robe noire. « Après les entretiens ahurissants de TV5 à Guy Marius Sagna et de F24/RFI à Macky Sall, l’arrestation du militant Kayz Fof TV à Paris, l’alignement de l’axe Paris/Dakar dans la répression et la destruction de la démocratie sénégalaise apparaît complet et définitif » , ajoute-t-il dans un post sur Twitter. Au cours de ces procédures, ajoute Juan Branco dans un nouveau tweet, « les manifestants, parfaitement pacifiques ont été interrogés sur leur soutien à l’opposition sénégalaise et leurs téléphones ont été fouillés. »« C’est avec un sentiment de honte profond que nous dénonçons ces actes profondément inacceptables » , a-t-il dénoncé.