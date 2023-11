Journée Droits Enfant : « Et vos engagements envers les talibés ? », S. Gassama à Macky Sall

Ce lundi 20 novembre est célébrée la Journée Internationale des Droits de l’Enfant. Seydi Gassama, directeur exécutif de la section d’Amnesty International (AI) Sénégal, pas content du chef de l’Etat. « Au Sénégal, le Président Macky Sall a failli à ses engagements en matière de protection des droits de l’enfant, des droits des enfants talibés notamment. « Les engagements forts pris lors de la visite d’un daara victime d’un incendie à la Médina le 3 mars 2013, incendie qui a fait 9 morts parmi les talibés, sont restés lettre morte. Des milliers de talibés continuent à vivre dans des daaras insalubres et à mendier dans les rues. « Le projet de loi portant statut des écoles coraniques, adopté en Conseil des ministres le mercredi 6 juin 2018, n’a jamais été transmis à l’Assemblée nationale pour adoption et les programmes et agences de l’Etat en matière de soutien à l’enfance sont largement sous financés ».