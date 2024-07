Jeux Olympiques : Bassirou Diomaye Faye dope les athlètes sénégalais

Les athlètes de la délégation sénégalaise ont reçu un invité d’honneur, à 24 heures de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Président Bassirou Diomaye Faye leur a adressé un message plein d’encouragement et de soutien. « Je peux vous garantir qu’à partir de maintenant, avec ce nouveau gouvernement, nous porterons une attention à tous les sportifs qui partent en compétition car tous les sports se valent, » a déclaré le chef de l’état. Ce message souligne l’engagement du gouvernement sénégalais à soutenir tous les athlètes, indépendamment de leur discipline sportive. Le président de la République, premier supporter des athlètes sénégalais, a ajouté avec ferveur « retenez juste une chose : tout le Sénégal est très fier de vous. Vous n’entendrez pas mes cris mais je vous supporterai tous d’où je serai. » Ces paroles visent à renforcer la motivation et l’esprit d’équipe des athlètes sénégalais, en leur rappelant qu’ils ont le soutien indéfectible de toute la nation. La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, prévue demain, marquera le début des compétitions, où les athlètes sénégalais, avec en tête leurs porte-drapeaux Louis François Mendy et Combe Seck, tenteront de représenter dignement le Sénégal et de réaliser de belles performances.