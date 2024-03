Jean-Luc Mélenchon réagit à la libération d’Ousmane Sonko et de Diomaye Faye

Ousmane Sonko, figure de proue du parti Pastef, ainsi que son second, Bassirou Diomaye Faye, ont été libérés de prison hier. Sonko était détenu depuis juillet 2023, tandis que Faye avait été incarcéré en avril de la même année. Cette libération intervient dans un contexte politique sénégalais tendu et est accueillie avec enthousiasme par plusieurs acteurs politiques internationaux, dont Jean-Luc Mélenchon, leader du Parti de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa satisfaction sur le réseau social X, déclarant : « La libération de Ousmane Sonko et de son camarade le candidat indépendant à la présidentielle du 24 mars Bassirou Diomaye Faye est une nouvelle exaltante. Le Sénégal peut revenir à une démocratie libérée des manipulations judiciaires des élections. Le Sénégal revient à sa culture démocratique grâce à la mobilisation de son peuple. »