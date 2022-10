"Je ne lis même plus ce qui se dit sur Mbappé", balaye le président du Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a assuré sur une radio espagnole qu'il "ne li(t) même plus" les informations sur Kylian Mbappé, après que l'attaquant français a démenti dimanche avoir demandé un billet de sortie au Paris Saint-Germain pour janvier. "Ce n'est pas que ça m'ennuie, c'est que je ne lis même plus ce qui se dit sur Mbappé", a déclaré Pérez dans la nuit de lundi à mardi sur la Cadena Ser. "On a réalisé un bel été, donc cela n'est plus d'actualité", a balayé le président du Real, en référence au transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid l'été dernier. "On ne peut pas savoir ce qui se passera dans le futur, mais en ce moment, les joueurs du Real Madrid progressent de manière spectaculaire en attaque", a ajouté Pérez. "Rodrygo et Vinicius sont deux cracks, ils sont jeunes, ils ont 21 et 22 ans, ils ont toute la vie devant eux pour continuer à prospérer", a poursuivi le patron de la "Maison blanche", qui les voit comme deux potentiels futurs vainqueurs du Ballon d'Or. "Avec la quantité de jeunes joueurs que l'on a, ça ne tourne pas trop mal. Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Fede Valverde, Vinicius, Militao... On a un futur très prometteur", a savouré le président, qui a assuré que "le Real a les meilleurs joueurs". Le président a évité de répondre quand il a été interrogé sur la possibilité d'un éventuel futur transfert de Mbappé au Real. "Le Real se concentre uniquement sur les joueurs qui sont les siens, et on est très contents d'eux", a chassé Pérez. Quelques heures après avoir assisté à la remise du Ballon d'Or à Karim Benzema à Paris, Florentino Pérez a célébré le sacre de son protégé, qu'il était allé recruter à son domicile de Bron en 2009. "Karim Benzema meilleur joueur du monde, c'est mérité. C'est ce qu'il est depuis quelques années déjà", a affirmé Pérez. "Cela fait un moment qu'il le mérite, c'est le meilleur depuis trois ou quatre ans déjà", a-t-il ajouté. Benzema "est un mélange de Ronaldo Nazario et Zinédine Zidane", a décrit le président merengue. "Il rythme l'attaque comme le faisait Zidane et il frappe comme le faisait Ronaldo", a assuré Pérez.