« Je n’ai jamais donné une gifle ; « Je n’ai pas donné un coup de pied » (Les 2 députés réfutent les faits)

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang sont devant la barre, ce lundi 19 décembre. Ils ont tous réfuté les faits qui leur sont reprochés. Les deux députés du Pur et de l’inter coalition Yewwi-Wallu, ont réfuté les faits qui leur sont reprochés après que le juge a rejeté toutes les exceptions de nullité. Massata Samb est le premier à revenir sur les faits. A sa prise de parole, souligne t-il, Amy Ndiaye Gniby a tenté de le perturber avec des propos malveillants à l’endroit de son guide religieux, Serigne Cheikh. Ensuite, il dit s’être dirigé vers elle pour arracher son foulard, avant que quelqu’un est venu le tirer. Mais le juge, lui montrant des photos versées dans le dossier par la partie civile, indique sa déclaration est contraire à l’action de la photo. Et l’honorable député Samb de rétorquer que, sur l’image figée, son intention de lui arracher son foulard peut être assimilée à une intention de donner un coup. « Je n’ai jamais donné une gifle à Amy Ndiaye Gniby ». Idem pour l’honorable député Mamadou Niang qui écarte le coup de pied donné à Amy Ndiaye Gniby. « J’ai tenté de les séparer et Amy Ndiaye Gniby m’a balancé une chaise et par réflexe, j’ai tenté de me protéger et j’ai trébuché…J’ai eu mal au genou », a t-il allégué. Auparavant, deux témoins, cités par la défense, les députés Sanou Dione et Abass Fall, ont blanchi leurs collègues dans leur déposition. Malgré les images versées dans le dossier par la partie civile, les deux députés ont campé sur leurs positions.