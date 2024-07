«Je l’ai tuée devant ses enfants à coups de… » : les horribles confessions du meurtrier de Awa Cissé

Gros soulagement à Kafountine après l’arrestation lundi dernier du nommé D. Diallo. Arrêté pour le meurtre de la dame Awa Cissé, une femme enceinte tuée dans son lit conjugal, ce dernier, d’origine guinéenne, s’est révélé être un serial violeur. L’Observateur renseigne qu’il a été localisé par les éléments de la Section de recherches (SR) de la Gendarmerie de Ziguinchor, grâce à son téléphone portable. L’orpailleur venu de Kédougou a tout avoué, lors de la reconstitution des faits sur le lieu du crime. « Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis l’auteur de tous ces actes barbares et plus particulièrement la dame Awa Cissé que j’ai tuée sous les yeux de ses enfants à coups de machette », a-t-il confessé face aux gendarmes-enquêteurs. Victimes d’agressions et de violences sexuels, F. B. Diallo, L. Azoura, une prostituée sierra-léonaise, D. Sambou, A. Badji, A. Cissé, A. Mané, F. Demba, S. et D. Mané se sont signalées, lors de l’enquête.