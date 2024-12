Jaraaf vs USM Alger : Dame Mbodj, Dg de la Sogip, s'en mêle

Le match entre le Jaraaf et l’USM Alger, comptant pour la 2e journée de la Coupe CAF, a dégénéré en violents affrontements après un score nul (0-0). Une bagarre, mêlant supporters, forces de l'ordre et joueurs de l'USM Alger venus soutenir leurs fans, après le coup de sifflet final, a provoqué plusieurs blessés et causé d’importants dégâts matériels au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La Confédération africaine de football, réagissant suite aux incidents, souligne que «l’affaire a été transmise aux instances compétentes pour un examen approfondi et des investigations complémentaires». Repris par Libération, le Directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques, des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Sogip), Dame Mbodji, pointe «le comportements des supporters algériens» qui, accuse-t-il, «n'ont pas respecté les consignes de sécurité interdisant, entre autres, les fumigènes ou le fait de se mettre debout sur les sièges du stade» avant de chiffrer le préjudice à 5 millions de francs Cfa. Un montant qu'il réclame à la Fédération sénégalaise de football (FSF). «[...]. Nous avons fait constater les dégâts avec un huissier avant de faire notre rapport. Les supporters de l'USM Alger ont allumé des fumigènes, fumé des cigarettes et cassé des écrans de télévisions. Ce qui est inacceptable. [...]. Nous allons envoyer la facture à la [FSF] à qui nous avons louer le stade», a-t-il déclaré. Le responsable annonce également des mesures, indiquant qu'il faudra «désormais une assurance avant la location du stade Abdoulaye Wade». Des instructions ont été données dans ce sens au directeur d'exploitation, appuie-t-il. «C'est ce que nous faisons avec toutes nos autres infrastructures que ce soit le Dakar Arena, le centre des expositions ect... La FSF avait pris l'engagement de souscrire à une police d'assurance mais nous constatons que cela n'a été respecté», regrette Dame Mbodj.