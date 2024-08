Jadon Sancho a trouvé son nouveau club, énorme duel entre deux clubs pour Victor Osimhen

Sancho connait son club pour la saison prochaine, deux clubs s’arrachent Victor Osimhen et Manchester United réalise un mercato de dingue, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Sancho rejoint la Juventus Dernier mouvement en date sur le mercato à Manchester, le départ de Jadon Sancho. Selon les informations de RMC Sport, un accord a été trouvé avec la Juventus pour un prêt avec obligation d’achat. Le montant exact n’a pas encore filtré. Chelsea suivait Sancho et envisageait un échange avec Sterling, mais voit donc cette piste prendre fin. Sur sa une, Tuttosport confirme cette rumeur. Avec ce transfert, la Juve accueille un renfort de poids supplémentaire et envoie un message fort à la concurrence en Serie A. Les Bianconeri veulent retrouver les sommets, et c’est bien parti avec déjà deux succès acquis depuis le début de saison. Chelsea et Al Ahli veulent Osimhen Pour le cas Victor Osimhen, ça se dispute entre Chelsea et Al Ahli, le PSG ayant abandonné cette piste. Seul Al Ahli a fait une offre formelle jusqu’à présent, et cette dernière s’élève à 70 M€. Le club saoudien a même proposé au Nigérian un salaire dingue de 30 M€ net sur un contrat de 4 saisons d’après Sky Sport. Le souhait du joueur est de rester en Europe, mais son salaire exorbitant est un frein pour Chelsea qui en a pourtant fait sa priorité. Le club saoudien a un plan en tête pour empocher la mise. Jouer la montre pour prendre l’avantage dans le dossier, car son mercato se ferme plus tard qu’en Europe. Un des dossiers les plus chauds de cette fin de mercato. Mercato XXL de Manchester United La formation qui agite le mercato, c’est Manchester United. Avec l’arrivée récente de Manuel Ugarte contre 60 M€, le Daily Star s’est amusé à faire un récapitulatif du mercato mancunien. Au total, les Red Devils ont dépensé près de 237 M€ et ont vendu pour près de 120 M€. Avec toutes ces arrivées de prestiges comme celle de Leny Yoro, Matthijs de Ligt ou Josuha Zirkzee, la pression est sur les épaules de Erik Ten Hag, qui n’a plus aucune excuse pour ne pas bien faire jouer son équipe. Il est dans l’obligation d’obtenir des résultats selon le quotidien.