Injures publiques et diffamation: Encore une nouvelle plainte contre Bah Diakhaté !

Ça se complique pour Bah Diakhaté! En effet, les plaintes s’enchainent contre l’activiste proche de l’ancien régime! Après la famille de Didier Badji et celle de Ababacar Mboup, ex-coordonnateur de And Samm Jikko Yi, Senego vient d’apprendre que Me Ousseynou Fall a aussi déposé une plainte pour injures publiques et diffamation. Selon le journal Le Témoin, Bah Diakhaté avait, dans un live diffusé avant l’élection présidentielle du 24 mars 2024, débité des insanités contre l’avocat membre du collectif des avocats de Pastef. Le tribunal a condamné hier lundi Bah Diakhaté à une peine d’emprisonnement de trois mois ferme, assortie d’une amende de 100 000 francs CFA chacun. Les accusations initiales portaient sur des propos outrageants envers le Premier ministre. Bah Diakhaté avait publié deux vidéos accusant le Premier ministre d’une supposée relation homosexuelle. Les accusations reposaient sur les articles 254 et 255 du Code pénal sénégalais.