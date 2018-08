Infidélité : Comment savoir si une femme vient de faire l’amour

Vous vous êtes toujours demandé s’il était possible de reconnaître une femme qui vient de faire l’amour ? La réponse est « oui » ! Voici tout de suite 7 signes qui peuvent prouver qu’elle vient de faire l’amour avec un autre homme.



1- Elle a un joli teint

Lorsqu’elle fait l’amour et plus précisément lorsqu’elle a un orgasme, la femme voit son rythme cardiaque s’accélérer. Au moment où elle jouit, ses vaisseaux sanguins se dilatent et tout son corps se décontracte. Résultat : son teint est légèrement rosé, sa peau plus rebondie. Une femme qui vient de faire l’amour a un joli teint légèrement rosé, comme si elle venait de courir quelques kilomètres à pied.



2- Elle semble de bonne humeur

L’orgasme libère un certain nombre d’hormones qui jouent un rôle important sur le bien-être général. Ne parle-t-on pas de personnes qui ont l’air « mal bais**es » lorsqu’elles semblent un peu renfrognées !? En effet, les femmes qui font l’amour régulièrement (et qui y prennent du plaisir) sont de meilleure humeur que celle qui n’ont jamais de relations épanouissantes.

Une femme qui vient de faire l’amour est donc en principe de bonne humeur car son orgasme lui a permet de profiter d’un « shoot » d’ocytocine (hormone de l’amour) et d’endorphine (hormone du bien-être).

L’ocytocine donne de l’énergie et l’endorphine détend. Ces deux hormones ont un impact positif sur l’humeur.

N’avez-vous jamais remarqué à quel point on est de bonne humeur après avoir fait l’amour (lorsque c’était bien, bien sûr ! ;-)) ?



3- Elle n’est pas tactile

Une fois qu’elle a eu sa « dose d’amour », la femme n’a plus envie d’être touchée ou de toucher son partenaire. Il s’agit là aussi d’une sorte de réaction chimique due aux hormones.

Après avoir eu son pic d’ocytocine et d’endorphine, l’organisme ne souhaite plus en sécréter davantage, hors, les câlins et les caresses génèrent de l’ocytocine.



Bon à savoir :

Lorsqu’elles allaitent, les femmes bénéficient d’ocytocine à chaque tétée, elles sont donc beaucoup moins tactiles que d’habitude et peuvent de ce fait avoir une baisse générale de libido tout en affichant les signes d’une femme qui vient de faire l’amour. Attention donc de ne pas confondre une femme qui allaite et une femme qui vient d’avoir un relation amoureuse.



4- Elle semble détendue

Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, vous comprendrez qu’une femme qui vient de faire l’amour semble détendue. Cette détente est due au pic d’endorphine qu’elle vient de recevoir (en cas d’orgasme).



5- Elle est plus jolie que d’habitude

Parce qu’elle est détendue, que son teint est plus frais et qu’elle semble légèrement indifférente, la femme qui vient de faire l’amour est particulièrement attirante.

Les hommes ont souvent une sorte de 6ème sens qui leur indique qu’une femme vient de faire l’amour avec un autre homme. On dit d’ailleurs que leur instinct animal réussit à détecter les phéromones qu’elles dégagent, les phéromones sont des substances chimiques qui dégagent en quelque sorte une aura sexuelle. Grâce à elles, les animaux savent à quel moment ils doivent s’accoupler.

En règle générale, un homme est plus attiré physiquement par une femme qui vient de faire l’amour, cela peut donc être un signe non négligeable.



6- Elle a pris une douche

Une femme qui vient de faire l’amour se sent généralement souillée, et ce, même lorsqu’elle vit avec son partenaire depuis plusieurs années. Il est de plus important de nettoyer son corps pour éliminer la transpiration des deux partenaires mais également les traces spécifiques aux rapports amoureux.

Si vous voulez savoir si elle vient de faire l’amour, essayez de voir si elle a l’habitude de prendre sa douche toujours à la même heure ou bien si elle est très libre et désorganisée à ce niveau-là. Si elle s’est douchée dans la matinée, qu’il ne fait pas particulièrement chaud mais qu’elle reprend une douche en début d’après-midi, il y a de fortes chances que quelque chose soit arrivé (il peut également qu’elle se soit tâchée, qu’elle ait eu une fuite (urinaire, règles, etc. – beaucoup moins glamour – ), etc. Vous ne devez en aucun cas prendre ce seul critère pour argent comptant.



7- Sa peau est sensible

Si elle a joui, la femme va avoir naturellement la peau très sensible. En principe, il sera assez difficile de lui toucher la poitrine ou le pubis car cela la dérangera. Cependant, après quelques minutes, le corps de la femme peut de nouveau être prêt à avoir une nouvelle relation sexuelle, ce critère ne dure pas longtemps du tout, il sera valable uniquement durant les 10 minutes qui suivent l’orgasme.

Existe-t-il d’autres critères qui permettent de savoir si une femme vient de faire l’amour ?

Chaque femme est différente, aussi si vous voulez savoir si votre compagne vient de vous tromper, vous devez prendre en considération son comportement après l’amour.



Observer simplement une femme ne suffit pas à avoir la certitude qu’elle vient d’avoir une relation sexuelle. Le meilleur moyen d’avoir une réponse claire est bien entendu de lui poser la question, bien que cela soit assez délicat.

Si elle a pris du plaisir, une femme qui vient de faire l’amour se sentira de bonne humeur, elle sera détendue et plus patiente que d’habitude. Il se peut également qu’elle soit légèrement décoiffée ou que son maquillage ait coulé (si elle n’a pas sa trousse à maquillage sur elle, elle ne pourra pas se remaquiller).

Plusieurs indices peuvent donc vous permettre d’avoir des réponses à vos questions et grâce à elles, vous pourrez faire une déduction, sans évidemment en faire une vérité absolue