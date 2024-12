Indemnisation des victimes des manif : Ce que l’Etat doit faire, (Seydi Gassama)

Le directeur exécutif d’Amnesty s’est prononcé, lundi, sur l’indemnisation des victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. « L’État doit travailler avec les associations des victimes des violences politiques de 2021-2024, les avocats et les organisations de la société civile qui les soutenaient pour mettre en place un processus d’indemnisation inclusif, transparent et équitable« , a écrit Seydi Gassama sur X. Selon le droit de l’hommiste, l’État doit tout mettre en œuvre pour que sa volonté d’indemniser au plus vite les victimes ne soit entachée de controverses et de contestations.