Incendie et saccages des bus à Mako : 47 personnes ont été placées sous mandat de dépôt

L’enquête sur l’incendie et des saccages de Bus de PMC à Mako suit son cours. 47 des 66 personnes interpellées ont été placées sous mandat de dépôt. Selon Le Soleil, les malfaiteurs feront face au procureur du tribunal de grande instance de Kédougou, en audience spéciale, vendredi prochain. Ces derniers sont poursuivis pour destruction de biens publics appartenant à autrui, association de malfaiteurs, vols en réunion et entrave à l’exercice du travail. Cependant, parmi ces 66 personnes, 19 autres ont été libérées. Pour rappel, les membres du collectif des forces vives de Tomboronkoto manifestaient contre le faible taux de recrutement des jeunes dans la mine en plus de d’exiger le relèvement de la masse salariale des employés, la priorisation de l’employabilité des jeunes issus des villages environnants de la mine tels que les villages de Linguékhoto-Mako et Tomboronkoto.