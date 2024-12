Incendie de Mbour : révélations sur l’un des six morts

Les causes de l’incendie qui a coûté la vie à six membres d’une même famille à Mbour ne sont pas encore élucidées. La police a ouvert une enquête. Mais en attendant les conclusions de celle-ci, Source A fait sur l’une des victimes deux révélations qui pourraient ouvrir une piste pour l’éclatement de la vérité. La victime en question se nomme Moussa Sow, 31 ans, décédé dans l’incendie. Il souffrait de troubles mentaux, d’après le journal. Qui ajoute qu’il fut à l’origine d’un autre drame similaire, il y a deux ans. «Le feu s’était déclaré dans sa chambre alors qu’il fumait. Mais il y a eu plus de peur que mal.»