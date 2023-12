Incendie au marché Boucotte : des magasins ravagés sur un rayon de 4.000 mètres carrés (secours)

L’incendie qui s’était déclaré mardi au marché de Boucotte à Ziguinchor a ravagé des magasins et installations commerciales érigés sur une emprise de 4000 mètres carrés, a déclaré à l’APS, Erasme Sambou, le commandant du groupe d’incendie et de secours de cette ville du sud du Sénégal « Nous avons été alertés vers 7 heures du matin suite à un incendie au marché Boucotte de Ziguinchor. Plusieurs magasins avaient pris feu sur une emprise de 4000 mètres carrés dans ledit marché », a-t-il dit à l’APS. L’officier des sapeurs-pompiers a signalé que nombreux éléments avaient été déployés en même temps que trois engins pour mener à bien l’opération. ‘’L’existence de bouches d’incendie au marché de Boucotte nous a permis d’avoir de l’eau en permanence pour éteindre le feu », a salué le commandant Erasme Sambou non sans déplorer les difficultés liées à l’accès au lieu de l’incendie. De nombreux commerçants et responsables du marché ont déploré la perte de leurs biens. « Les dégâts matériels sont considérables. Nous avons perdu beaucoup d’argent. Heureusement, il n’y a pas de pertes en vies humaines », a réagi Mandoumbe Seck, président de l’antenne locale de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS Yessal). Il a ainsi appelé les autorités administratives et locales à trouver des solutions pour la modernisation du marché de Boucotte. « Il est difficile d’estimer les pertes. Les dégâts sont énormes. L’incendie a été très violent », a renchéri Ousmane Faye, un membre du Collectif des marchés de Ziguinchor. « Nous remercions la population de Ziguinchor qui a aidé à éteindre le feu. Le marché est étroit. Les dégâts sont énormes. Beaucoup de magasins ont pris feu », a réagi le délégué marché de Boucotte, Aly Cissé.