Inauguration Université Amadou Mahtar Mbow : Le discours intégral du Président Macky Sall (Texte et photos)

Ce nouvel établissement universitaire, futuriste dans sa conception et sa réalisation, est doté, entre autres commodités, de différents réceptacles pédagogiques de 3000 places, d’un amphithéâtre de 1500 places, d’une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs.

Nous élargissons ainsi la carte de l’enseignement supérieur de notre pays en offrant à nos étudiants et nos jeunes bacheliers de nouvelles possibilités d’accueil et d’éclosion de leurs talents. Je félicite le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Moussa Baldé, ses équipes et son prédécesseur pour le travail accompli. Je remercie et félicite également tous ceux qui ont aidé à la gestation pédagogique de ce projet majeur, notamment le Pr Doudou BA, Président du comité scientifique, son équipe, ainsi que le Recteur le Pr Ibrahima CISSE, et ses prédécesseurs, les Pr Oumar GUEYE et Codou MAR. Grâce à la synergie de leurs efforts, l’UAM s’affirme déjà comme pôle d’excellence, avec ses résultats au CAMES et son admission au Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest.

Merci enfin, à l’entreprise SUMMA International à travers son Président Directeur général, M. Sélim Bora, pour la qualité du travail réalisé ici, toujours dans la fast track, comme tous les projets exécutés par SUMMA, à l’image du grand stade Maître Abdoulaye Wade, juste à côté, construit en seulement 17 mois, en pleine pandémie COVID-19.

Mesdames, Messieurs,

Avec le patriarche Amadou Mahtar MBOW, un illustre fils du Sénégal, cette université ne saurait trouver meilleur parrain.

Engagé volontaire de la 2e guerre mondiale, enseignant, Ministre, Directeur général de l’UNESCO, auteur de plusieurs publications, le doyen Amadou Mahtar Mbow est un homme multidimensionnel au parcours prodigieux. Nous nous souviendrons toujours du combat tenace qu’il a mené à la tête de l’UNESCO pour un nouvel ordre mondial de l’information.

Je salue avec respect et affection le doyen Mbow et lui exprime toute notre gratitude pour avoir cédé sa riche bibliothèque à l’Université qui porte son nom. C’est tout un symbole de transmission du savoir.

Je voudrais maintenant m’adresser à vous, chers étudiantes et étudiants de l’UAM, pour vous dire combien je suis touché et rassuré par le message positif du Président de votre Coordination. Je vous en remercie. Certes, la qualité d’une université, dépend de ses infrastructures et de ses commodités ; mais ce qui fait sa pérennité et sa réputation, c’est surtout la qualité des hommes et les femmes qui la fréquentent, dont vous, étudiantes et étudiants. Vous avez un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité.

En tant qu’ancien dirigeant de Mouvement estudiantin, je sais ce qu’est la vie d’un étudiant, et j’en connais un peu sur l’état d’esprit du campus, ses moments d’euphorie, de doutes et d’interrogations. Mais la grande leçon que j’ai surtout apprise, croyez-moi, c’est de ne jamais me laisser divertir dans le travail Revendiquer est dans l’ordre naturel des choses pour un étudiant. Mais ne vous laissez pas divertir dans vos études. Ne cédez pas à la violence. Tout cela ne mène à rien, sinon au retard et à l’impasse.

Il y a quelques années, Diamniadio était quasiment un terrain vague, à peine agrémenté de quelques installations sommaires. Mais quand vous regardez cette ville aujourd’hui, vous verrez que tout ce qui vous entoure ici est le fruit d’un travail acharné, jour et nuit.

A la fin des fins, seul le travail paye. Etre étudiant n’est pas un statut permanent, mais un passage éphémère de la vie qui doit ouvrir la voie à d’autres perspectives, surtout que vous êtes la relève pour demain.