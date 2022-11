Impactés du BRT : Les marchands ambulants de Petersen réclament leurs indemnités

Les membres du Collectif des ambulants et tabliers de Petersen n’ont toujours pas obtenu gain de cause. Selon les informations d’iRadio, ils réclament leurs indemnités à l’État du Sénégal, après leur délogement. Face à la presse ce matin, Dame Badiane, le porte-parole ne décolère pas. «Lorsque l’État avait établi le projet BRT, le préfet de Dakar nous avait conviés à une rencontre à la Chambre de commerce pour nous dire que tous les impactés du BRT seront soit indemnisés, soit relogés. Ce qu’on avait accepté. Jusqu’à présent, nous n’avons rien reçu. Ils ont indemnisé tous les impactés sauf ceux de Petersen et les autorités disent qu’elles nous ont indemnisés». «Nous interpellons le président Macky Sall pour lui dire que les personnes chargées de mener à bien le BRT ne font pas leur travail», a-t-il lancé.