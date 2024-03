Idrissa Seck entend promouvoir la paix, la sécurité et la réconciliation nationale

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat de la coalition ”Idy2024”, s’est engagé, dimanche, à créer les conditions garantissant la paix, la sécurité et la réconciliation nationale s’il remportait l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 24 mars. “Mon programme est structuré autour de 5 axes dont le premier est consacré à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la réconciliation nationale“, a déclaré Idrissa Seck devant un nombre important de militants et sympathisants qui étaient réunis aux Parcelles Assainies, une commune de la banlieue de Dakar. Le leader de la coalition Idy2024 a notamment estimé que la paix devait être conditionnée à la sécurité qui permet de surveiller les frontières, protéger les personnes et leurs biens“. L’ancien Premier ministre s’est également engagé à nommer des personnes compétentes aux postes de responsabilité afin de trouver des solutions aux problèmes auxquelles les sénégalais sont confrontés. Il envisage pour cela de mettre en place une équipe de combat pour s’attaquer aux questions récurrentes de la cherté de la vie, du loyer et de l’électricité. Idrissa Seck a annoncé la mise en œuvre d’un programme spécial dédié aux jeunes pour favoriser la diminution du chômage et l’accroissement du pouvoir d’achat des ménages.