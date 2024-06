Idrissa Gana Gueye : “Déçu, mais pas de regret”

L’équipe nationale de foot du Sénégal a concédé hier le match nul (1-1) à domicile contre la République Démocratique du Congo dans un match comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026. Malgré cet impair, Idrissa Gana Gueye s’est montré optimiste pour la suite des évènements : « On n’a pas de regret mais on est déçu. On aurait aimé gagner ce match, mais malheureusement, on prend ce but à la dernière minute. On avait des opportunités pour tuer le match mais la RD Congo est une bonne équipe. Rien n’est encore joué. C’est un championnat, il reste encore des matchs. Il faut se concentrer et donner le maximum pour obtenir la qualification. On a fait ce qui fallait à l'entraînement pour que tout le monde soit prêt, que les joueurs puissent combler la fatigue des autres. »