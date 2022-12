Homme retrouvé mort, la tête fracassée : L’enquête livre ses premiers secrets

Seneweb en sait un peu plus sur l'affaire du corps sans vie qui a été retrouvé ce lundi matin au quartier Lansar situé dans la commune de Diamaguène Sicap-Mbao. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet individu non encore identifié, n'a pas été égorgé, contrairement à ce qui a été dit jusque-là. Les éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao et leurs collègues de la Division de la Police Technique et Scientifique (Dpts) ont constaté des blessures profondes sur la tête de la victime. Cette dernière aurait essuyé des coups portés à l’aide d’un objet contondant. D'après les constats d'usage des limiers, des traces de pneus d'un véhicule ont été découvertes non loin du corps sans vie abandonné près d'un bassin. Ce qui laisse croire que cet individu aurait été tué, transporté puis jeté au quartier Lansar. L'enquête de voisinage effectuée par les policiers n'a pas permis d'identifier la victime, selon des sources de Seneweb. Les personnes interrogées sur l'identité du défunt ont déclaré, à l'unanimité, ne pas le reconnaître comme un résident du quartier. Le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital par les sapeurs-pompiers pour autopsie. La police de Diamaguène Sicap-Mbao est à pied d’œuvre pour élucider cette affaire.