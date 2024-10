Haute cour de justice : la réplique musclée de Abdou Mbow à El Malick Ndiaye

Abdou Mbow s’est fait une religion. «Tout ceci est orchestré par Ousmane Sonko», a déclaré dans L’Observateur de ce jeudi le président du groupe Benno de l’Assemblée nationale dissoute. Le député Apr sortant réagissait à la récente sortie du ministre El Malick Ndiaye, responsable de Pastef, annonçant la mise en place de la Haute cour du justice en cas de victoire de son parti aux législatives du 17 novembre, pour juger les pontes du régime de Macky Sall soupçonnés de détournement de deniers publics. Abdou Mbow prend cette menace par-dessus la jambe, considérant qu’elle résulte d’une manœuvre politicienne en vue des législatives. «S’ils ont quelque chose contre les gens, ils n’ont qu’à ramener la guillotine. Depuis qu’ils sont élus, ils passent leur temps à menacer les gens, à parler de la Haute cour de justice», tonne le responsable apériste. Qui martèle : «Ils sont juste dans la politique parce qu’ils veulent avoir une majorité à l’Assemblée nationale et sont en train, comme à l’accoutumée, de faire des promesses. C’est leur fort.» Aux yeux de Mbow, les nouvelles autorités sont des «incapables», «n’ont pas de vision» et «ne peuvent pas régler les problèmes des Sénégalais». «Tous les prix flambent, l’économie est à l’arrêt, pointe le député sortant. Ils ne sont capables de rien et tout ce qu’ils savent faire, c’est menacer, insulter, calomnier.»