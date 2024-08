Habitat :La nouvelle initiative de la CDC en faveur des coopératives

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal, en accord avec la volonté exprimée par le Président de la République pour une meilleure implication de la CDC dans la production de logements sociaux, invite les coopératives d’habitat à domicilier leurs fonds auprès de ses guichets. Cette initiative vise à renforcer la collaboration entre la CDC et les coopératives en offrant des avantages significatifs. Les coopératives qui choisiront de domicilier leurs fonds à la CDC bénéficieront non seulement d’une rémunération attractive, mais également d’un accès prioritaire à tous les projets et programmes sociaux de la CDC. Pour ouvrir un compte, nous vous invitons à contacter nos équipes dédiées, sur notre site www@cdc.sn ou par téléphone au 33 859 23 47 qui vous guideront à travers les étapes nécessaires. Cela inclut la fourniture de documents tels que les statuts de la coopératives, une demande d’ouverture de compte, une copie de l’agrément et une pièce d’identité du représentant légal. Une fois ces étapes complétées, votre coopérative pourra pleinement profiter des avantages offerts par la CDC. Nous vous remercions de votre confiance et de votre engagement à travailler ensemble pour améliorer l’accès aux logements sociaux au Sénégal.