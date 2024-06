Groupe E-média Invest: Le personnel privé de l'avance de Tabaski

Après Walfadjri, le groupe E-Média Invest ne va pas octroyer une avance de Tabaski à son personnel. La Direction Générale a pris cette décision en raison des difficultés que traverse l'entreprise en ce moment. Seneweb vous livre la note dudit groupe de presse. "La Direction Générale regrette de ne pouvoir mettre à la disposition du personnel une avance Tabaski en raison des difficultés que traverse l'entreprise en ce moment. Celles-ci tiennent à la délicatesse de la situation marquée par la rareté de la ressource, les aléas du recouvrement et l'affaiblissement de nos marges opérationnelles. Ces facteurs obèrent nos efforts de mobilisation financière et impacte négativement notre capacité de mise à disposition de cet acompte. La Direction Générale vous remercie de votre compréhension et espère une rapide inversion des circonstances" lit-on dans une note du groupe E média-Invest.