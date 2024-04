Grève des travailleurs de Dakar Dem Dikk : El Malick Ndiaye annonce une enquête

Les travailleurs de la société publique Dakar Dem Dikk ont décidé ce lundi de paralyser le secteur de transport. La raison derrière cette décision qui a causé des perturbations sur le trafic ce jour est selon les plaignants la « promotion partisane » effectuée par la direction générale. A cet effet, le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye s’est rendu au siège de la société pour rencontrer les travailleurs, qui fustigent « la mauvaise gestion du directeur général de ladite société ». Face aux travailleurs, le ministre s’est voulu rassurant. Il a tout d’abord demandé aux syndicalistes de reprendre le travail pour permettre aux sénégalais de vaquer à leurs occupations. Il leur a fait savoir qu’ils (le ministres et ses hommes) sont en train de régler le problème des promotions partisanes dans plusieurs secteurs publics. « Sachez que dans plusieurs entités, nous sommes en train de régler ce genre de difficultés car, nous savons bien ce qui se passe. Je vous invite à reprendre le travail », a-t-il dit. « Le plus important est de vous dire que nous avons entendu vos réclamations. Nous sommes au courant de tout et sommes en train de solutionner les problèmes. Sachez que Dakar Dem Dikk n’est pas un cas isolé. En termes de nomination, de promotion et tout ce que vous avez souligné. Nous avons constaté que cela existe dans plusieurs secteurs publics et parapublics. C’est quelque chose que nous sommes en train de régler de manière globale », a déclaré El Malick. Le ministre des Infrastructures et des transports, El Malick Ndiaye a fait savoir que des concertations seront entamées avec le directeur de ladite société pour régler le problème qui sévit dans la boite. « Pour la situation de Dakar Dem Dikk, nous avons pris les choses en main et nous allons rencontrer le directeur et le nécessaire sera fait », a -t-il soutenu. Indiquant également qu’une enquête sera ouverte dans les prochaines heures sous la diligence du ministre de l’intérieur pour ce qui est des bus saccagés.