Grand-Yoff: 2 gendarmes blessés lors d’un affrontement pendant un mariage, 5 proches de la mariée arrêtés

Une cérémonie de mariage organisée sur la voie publique à Grand-Yoff dans la nuit du 19 novembre dernier a été le théâtre d’une grosse bagarre. D’après « Rewmi Quotidien », une partie des invités était sous l’emprise de l’alcool. C’est vers 2 heures du matin que les agents du Gign, de la Sûreté urbaine et de la Brigade de Recherches de Keur Massar qui se sont rendus sur les lieux ont voulu faire un contrôle d’identité qui a tourné à l’affrontement entraînant deux blessés du côté des hommes de tenue. À en croire le journal, deux cousins de la mariée, Ibrahima Maro et Jean Pierre Gomis ont été arrêtés. Suite à cela, les forces de l’ordre se sont rendues aux urgences de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour des soins. Ils seront rejoints par Yayi Mané, Mariama Gomis et Thierno Souleymane Gomis qui ont exigé la libération de leurs parents en proférant des insultes. Interpellé, le trio ainsi que les deux premiers suspects ont été acheminés au commissariat de Grand-Yoff. Auditionnée, l’étudiante Yayi Mané a avoué avoir injurié les gendarmes tandis que le frère de la mariée, Thierno Souleymane Gomis qui a fait six jours d’hospitalisation, a reconnu avoir échangé des coups de poing avec l’un des gendarmes qui a finalement brandi son arme. De son côté, Ibrahima Maro a admis s’être opposé à l’arrestation de ses coaccusés tout en niant avoir proféré des injures. Accusés « d’outrage à agent de la force publique, rébellion, violence et voie de fait », les cinq prévenus ont été jugés hier mercredi à la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar. Le délibéré a été fixé le 7 décembre prochain.