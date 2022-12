Gestion des enfants talibés : Amnesty International critique l’Etat du Sénégal

Amnesty International critique l’Etat du Sénégal pour ses défaillances dans la lutte contre les abus sur des élèves d’écoles coraniques et leur exploitation financière. « On en parle sur DWAfrique ce lundi. Amnesty International critique l’Etat du Sénégal pour ses défaillances dans la lutte contre les abus sur des élèves d’écoles coraniques et leur exploitation. Cette radio allemande diffuse des émissions radio ainsi que des programmes télévision en quatre langues. Dans son tout nouveau rapport, Amnesty International appelle à un engagement politique plus fort des autorités. La situation des talibés est une des problématiques des droits humains les plus importantes et récurrentes au Sénégal, a déclaré Ousmane Diallo, chercheur sur le Sénégal et le Sahel au bureau régional d’Amnesty International à Dakar. La malnutrition, l’hébergement, l’accès à l’éducation et aux soins sont les principaux obstacles à l’épanouissement des talibés à Dakar, ajouter-t-il.