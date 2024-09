Galatasaray officialise l’arrivée d’Ismail Jakobs

Le club turc de Galatasaray a officialisé le prêt de l’international sénégalais Ismail Jakobs, en provenance de l’AS Monaco (France), pour un contrat d’une saison avec option d’achat obligatoire. Galatasaray a indiqué lundi sur ses réseaux avoir trouvé un accord avec l’AS Monaco ont trouvé un accord pour le transfert du latéral gauche sénégalais des Lions. Le coût du transfert est estimé à un million d’euros, soit plus de 650 millions de francs CFA, selon le club turc. Ismaila Jakobs a démarré sa carrière professionnelle en Allemagne avec le FC Cologne (2019-2021). Il a rejoint rejoint l’AS Monaco en 2021 pour un contrat de cinq ans. Natif de la ville de Cologne, Jakobs a évolué dans les petites catégories allemandes, avant de rejoindre l’équipe nationale du Sénégal, le 16 septembre 2022. Il est sélectionné deux deux mois après, le 11 novembre, pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Jakobs a été aussi retenu dans la liste des vingt-sept joueurs sénégalais pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire. Il fait partie des vingt-six joueurs appelés par Cissé pour prendre part à la double confrontation contre le Burkina Faso (vendredi) et le Burundi (9 septembre), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.