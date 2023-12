Gabrielle Kane vs Souleymane Ciss : Le procès en appel renvoyé au 15 janvier

Près de sept mois après sa condamnation par la chambre correctionnelle de Dakar à trois mois de prison avec sursis et à payer 2 millions FCFA comme dommages et intérêts au sieur Souleymane Ciss pour atteinte à son honneur, revoilà Gabrielle Kane devant la chambre d’appel. La féministe avait interjeté appel et son recours qui devait être jugé ce lundi devant la Cour d’appel de Dakar vient d’être renvoyé au 15 janvier 2024. En effet, l’activiste a été jugée et condamnée le 5 mai 2022 pour des faits de diffamation et injures publiques à l’endroit de Souleymane Ciss, ex candidat à la mairie de Thiès Est. Ayant interjetée, le procès qui était initialement prévu pour le 20 novembre a été renvoyé au 4 décembre avant d’être renvoyé à nouveau.