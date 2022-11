GENDARMES DISPARUS : LA MARINE NATIONALE ET LA POLICE SCIENTIFIQUE DÉPLOYÉES

La Marine nationale et la police scientifique sont mobilisées pour procéder à la recherche de l’adjudant-chef de gendarmerie en service à l’Inspection générale d’Etat (IGE) et Fulbert Sambou, Sergent à la Direction des renseignements militaires. Ces gendarmes sont portés disparus, depuis quatre jours, au niveau des falaises du Cap Manuel de Dakar. Dans un communiqué rendu public, ce mardi, et dans lequel on annonce l’ouverture d’une enquête, le Parquet dit avoir confié l’affaire à la Brigade prévôtale de la Gendarmerie compte tenu, sans doute, « du statut militaire des disparus ». Dans sa parution de ce mercredi 23 novembre, le journal Le Quotidien note que la disparition des deux gendarmes serait liée à l’enquête pour retrouver les sources de Pape Alé Niang. Le journaliste est sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles et d’informations militaires sans autorisation de la hiérarchie.