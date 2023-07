Fraticide à Mlomp : Toute la vérité sur le présumé meurtrier

Nous en savons un peu plus sur le drame qui s’est produit hier à Mlomp, dans le département de Bignona. Souleymane Mandjiky Sambou a été tué à bout portant par son frère avec un fusil de chasse. Le présumé meurtriers se nomme Lamine Sambou. C’est un ancien infirmier et un ex-rebelle de la faction de Salif Sadio de 1992 à 2015. Pour le moment, le mobile du crime n’est pas encore connu. Dans les colonnes de Bes-Bi, le présumé meurtrier, âgé de 59 ans, marié à trois épouses, dit être fier d’avoir tué son frère Mandjiky Sambou et revendique une « cause internationale ».