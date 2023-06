Fourniture de l’électricité : L’annonce de la SENELEC (Communiqué)

« Des informations nous parviennent à travers divers canaux de communication tendant à faire croire que SENELEC serait impliquée dans des manœuvres visant à restreindre la fourniture de l’électricité. Des informations véhiculées par rapport aux actes de vandalisme et manifestations notés ces derniers jours.

Cependant, la SENELEC informe l’ensemble du public que ces allégations sont totalement fausses. SENELEC souligne que ses équipes sont plus que jamais engagées dans l’accomplissement de sa mission de service public », a publié la SENELEC via un communiqué sur les réseaux sociaux.