Fortes pluies à Dakar : la circulation du TER perturbée

Les usagers du TER entre Yeumbeul, Rufisque et Diamanadio ne pourront pas prendre le train ce jeudi matin. Et pour cause, la circulation est perturbée à causes des pluies. En effet, en raison des fortes pluies de la nuit dernière, les trains circuleront uniquement entre Dakar et Yeumbeul, avec un train toutes les 20 mn, aujourd’hui, renseigne une note du TER. Par conséquent, aucun train ne roulera entre Yeumbeul, Rufisque et Diamniadio. Les équipes de la SETER sont pleinement mobilisées pour rétablir la situation, permettant ainsi la reprise des circulations sur toute la ligne dans les meilleurs délais.