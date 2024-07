Football : Jürgen Klopp annonce la fin de sa carrière d’entraîneur

Après neuf longues et belles années du côté de Liverpool, Jürgen Klopp a décidé de tirer sa révérence pour prendre une pause dans sa carrière d'entraîneur. En tout cas, c'est ce que l’entraineur allemand a annoncé ce mercredi lors du congrès des entraîneurs. Il a expliqué qu'il avait décidé de prendre sa retraite de coach : « À partir d'aujourd'hui, c'est fini pour moi en tant qu'entraîneur. Je ne pas pris cette décision sur un coup de tête, mais cela a été une décision générale. J'ai également entraîné les meilleurs clubs du monde. Peut-être que pourrons en reparler dans quelques mois, j'ai toujours envie de travailler dans le football et d'aider des gens avec mon expérience et mes contacts. À l’heure actuelle, il n’y a absolument rien en termes d’emplois. Il n’y a pas de club, il n’y a pas de sélection" a-t-il affirmé. C'est donc la fin de Jürgen Klopp entraîneur, mais il laisse la porte ouverte à un autre poste dans le monde du football.