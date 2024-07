Football : Génération Foot ne gère plus la carrière de Amara Diouf

La pépite sénégalaise Amara Diouf a désormais confié la gestion de sa carrière à DODICI Sports Management International, une agence basée en Uruguay, informe le journaliste Bacary Cissé. Cette décision du jeune joueur et de sa famille a installé un remous au sein de l’académie de Deni Birane Ndao. C’est grâce à ses belles prestations et son potentiel incroyable, l’ailier est devenu la cible de beaucoup d’agents qui ont adopté des stratégies pour amadouer l’entourage du joueur. D’après le patron de dsports.sn, c’est ainsi que l’agence DODICI Sports Management International, basée en Uruguay et représentée par Alberto Simonian a convaincu Amara Diouf et ses parents. Amara s’engage avec DODICI Sports pour 5 ans A l’en croire M. Cissé « les parties ont convenu d’un commun accord de se lier du 30 novembre 2022 au 30 novembre 2027. Soit un mariage de 5 ans. Ce qui va à l’encontre des réglementations de la FIFA ». « Dans le document consulté par dsports.sn, en sus des signatures du joueur Amara Diouf, lui-même, de son père Serigne Ady Diouf et de sa mère Fatou Dieng, leurs empreintes digitales sont bel et bien apposées » informe le journaliste et patron de dsports.sn. M. Cissé ajoute qu’il « est indiqué dans le document que le mandat conféré sera exclusif et irrévocable, c’est à dire que l’intermédiaire est désigné comme seul et unique mandataire par les parties afin de gérer intégralement les éventuels contrats de transfert des droits fédératifs et patrimoniaux et/ou de cession en prêt du joueur précité et/ou les contrats de publicité ou tout autre contrat dont le joueur pourrait tirer des avantages économiques ». Selon Bacary Cissé, le jeune international sénégalais s’engage de son côté à notifier à l’intermédiaire tout acte et toute offre qu’il pourrait recevoir de la part de tiers afin que l’intermédiaire puisse mener à bien les procédures pertinentes confiées. « Il est également précisé dans le champ d’application que la présente autorisation a une portée mondiale et peut être utilisée par l’intermédiaire pour exercer le mandat qui lui a été confié auprès de tout club affilié à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) » renseigne M. Cissé. Mady Touré porte plainte contre DODICI Sports Management Internationale Le responsable de dsports.sn a fait savoir également que la décision d’Amara Diouf et de ses parents n’a pas plu la direction de Génération Foot. Cette dernière ne souhaite pas se laisser faire. « La première chose que nous avions faite, c’est assigner en justice l’agent en question puisque le joueur est sous contrat avec nous. Depuis ses 8 ans, on l’entretient et on le met dans de bonnes conditions de performance. Et nous n’allons pas nous laisser faire parce que le garçon n’y est pour rien. De toutes les façons on communiquera au moment venu. Je ne peux pas en dire plus » a confié le président du club GF, Mady Touré à M. Cissé. La famille de la pépite injoignable, Amara blessé D’après M. Cissé, Serigne Ady Diouf, le père d’Amara Diouf, présentement en Espagne est injoignable. Opéré du genou, Amara Diouf out 9 mois Actuellement en Espagne avec les membres de sa famille, Amara Diouf ne va, par ailleurs, pas retrouver de sitôt toute sa plénitude. La pépite sénégalaise est victime d’une blessure aux ligaments croisés d’un genou. D’ailleurs, il s’est fait opérer à Barcelone la semaine dernière. Il restera loin du pré pendant 9 mois. D’après nos informations, Génération Foot n’était d’ailleurs pas informée de l’intervention chirurgicale de son joueur qui a été pris en charge par son agent.