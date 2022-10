Football : Départ de Saliou Ciss pour la France

Sans club depuis son départ de Nancy, et voulant prendre part à la Coupe du monde, Saliou Cisss s’était retiré au Sénégal pour se dégourdir les jambes à Diambars, son club formateur. Mais le meilleur latéral gauche de la Can dernière a quitté précipitamment le Sénégal pour la France, sans attendre le début de la Ligue1 sénégalaise prévu, ce weekend. Entouré de ses femmes et plusieurs valises en main, il s’est engouffré à bord d’un vol Air Sénégal Dakar-Paris, dans la nuit du mardi au mercredi, note Les Echos. Saliou Ciss 33 ans, va -t-il rebondir au pays de Marianne pour avoir un temps de jeu suffisant ? Ou fuit-il la pression sociale au Sénégal ? Tout compte fait, sans club, Saliou Ciss a été laissé en rade par Aliou Cissé pour les matchs amicaux de septembre dernier, à deux mois de la Coupe du Monde. Et, son frère Pathé, avait été pressenti pour gonfler le milieu sénégalais.