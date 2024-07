Football: Alfred Gomis rejoint Palerme

Le gardien de but sénégalais Alfred Gomis a rejoint Palerme, un club de la Serie B d’Italie, avec lequel il a signé un contrat de deux ans, ont annoncé plusieurs médias, jeudi 4 juillet. Gomis avait été prêté au FC Lorient (France) par Rennes (France), pour une saison. Il a résilié son contrat avec le club rennais avant de s’engager avec Palerme pour deux ans, avec une troisième année en option. L’international sénégalais âgé de 30 ans a passé sa visite médicale “avec succès” au Juventus Medical Center de Turin, en Italie, selon les mêmes médias. Avec ses nouveaux coéquipiers, il va séjourner à Brescia pour un stage de préparation de la prochaine saison. Ils vont rester dans cette ville du nord de l’Italie jusqu’au 20 juillet. Alfred Gomis, qui joue en équipe nationale sénégalaise depuis 2017, a remporté l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et a été finaliste de la précédente. Il a aussi participé à la dernière édition de la CAN, en Côte d’Ivoire, même s’il n’a joué aucun match. Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, n’a pas fait appel à lui lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les 6 et 9 juin, contre la République démocratique Congo (1-1), à Dakar, et la Mauritanie (1-0), à Nouakchott.