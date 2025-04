Fonds Force Covid-19 : Les noms des fonctionnaires inculpés dévoilés

Lamine Diallo, comptable de l’hôpital de Kaffrine : accusé de défaut de production de pièces justificatives pour des dépenses de 45 millions FCFA.



- Aliou Sow, DAGE du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale : poursuivi pour surfacturation sur le prix du riz, à hauteur de 2 milliards 749 millions 927 498 FCFA.



- Ndiamé Ndiaye, directrice du Fonds d’impulsion de la microfinance : visée pour non-justification d’un montant de 11 millions 191 532 FCFA.



- Mouhamadou Sène, DAGE du ministère de la Jeunesse : accusé de surfacturation sur le prix du gel hydroalcoolique pour 41 millions 217 580 FCFA.



- Madeleine Suzanne Lô, DAGE du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises : visée pour surfacturation sur le prix du gel hydroalcoolique pour 805 000 FCFA.



- Mouhamadou Bamba Amar, aide-comptable au ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries : suspecté de retraits répétés en espèces de sommes importantes, entre 2020 et 2021, sur un compte ouvert à la BOA pour la promotion des Petites et Moyennes Industries.



- Ndèye Aminata Loum Ndiaye, DAGE du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, et Moustapha Diop, gestionnaire du compte dédié à l’appui des Petites et Moyennes Entreprises à la BOA : accusés de paiements douteux pour l’acquisition de masques, pour un montant de 2 milliards 500 millions FCFA.



- Djiby Diakhaté, DAGE du ministère de la Famille : visé pour défaut de justification de dépenses de 36 millions 147 500 FCFA.



- Léonce Nzally, DAGE du ministère de la Communication et de la Culture : arrêté pour défaut de justification de dépenses de 1 milliard 120 mille FCFA.