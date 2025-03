Foncier / Plus de 1 000 plaintes en trois mois : La DSCOS dénonce les irrégularités

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS) a enregistré plus de 1 000 plaintes foncières, entre janvier et mars 2025, a révélé son Directeur général, le colonel Amadou Ousmane Ba. Il pointe des irrégularités majeures, notamment des délibérations abusives des municipalités, qui favorisent la spéculation foncière.