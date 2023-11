Feux de brousse : 66 cas enregistrés en moins de deux mois (ministre)

Soixante-six cas de feux de brousse ont été répertoriés en moins de deux mois sur toute l’étendue du territoire national, a indiqué lundi le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye. ‘’Rien que pour la journée d’hier (dimanche), le service des eaux et forêts m’a signalé six à sept feux de brousse sur toute l’étendue du territoire national », a-t-il dit, à l’issue de l’adoption par les députés du projet de budget 2024 de son ministère. Il a rappelé qu’‘’en 2021 », 712 cas de feux de brousse avaient été recensés, contre 509 pour l’année 2022, et 66 cas pour cette année, entre le mois d’octobre et le 12 novembre 2023. Il a précisé que ces feux de brousse sont causés par plusieurs facteurs, dont »des actes de sabotage’’. Il a salué les efforts consentis par l’Etat du Sénégal dans la lutte contre ce phénomène. A ce propos, il a indiqué que ‘’63% du budget du ministère [de l’Environnement] pour l’exercice 2024, est consacré à la lutte contre les feux de brousse et la dégradation des terres’’. Il signalé que ‘’l’Etat a également renforcé’’ plusieurs services départementales des eaux et forêts ‘’avec des équipements de transport, des drones, des camions-citernes et des équipements de défense contre le braconnage’’. Il a annoncé que d’autres camions-citernes seront réceptionnés prochainement dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. Il s’est réjoui de l’équipement progressif des services et équipes des eaux et forêts en moyens et en ressources, ainsi que de la hausse du budget de son ministère pour l’exercice 2024. Celui s’est en effet hissé à 48 milliards 699 millions 848 mille 381 francs CFA contre 38,7 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 26%.