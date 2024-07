Feu de forêt : Six pompiers tués en Afrique du Sud

Six pompiers ont péri après avoir été pris au piège par un feu de forêt incontrôlable dans l'est de l'Afrique du Sud, ont annoncé lundi les autorités sud-africaines. Ces décès portent à 14 le nombre de personnes tuées en une semaine par les incendies dans la province du KwaZulu-Natal. Trois femmes pompiers ont péri dimanche lorsqu'elles ont été bloquées par un feu apparemment déclenché par des braconniers à environ 40 km de la ville de Pietermaritzberg, selon les autorités. Trois autres pompiers sont morts plus tard à l'hôpital, où un quatrième reste entre la vie et la mort, a déclaré le maire de la municipalité de uMngeni, Chris Pappas. M. Pappas a expliqué à la presse que l'incendie a vraisemblablement été allumé par des braconniers qui utilisent les flammes pour débusquer les animaux. La société Sappi Forests, qui possède une plantation dans la région, a indiqué que les six victimes appartenaient à une société privée sous contrat pour lutter les incendies et s'occuper de la gestion forestière. "Les conditions météorologiques défavorables ont créé des incendies incontrôlables qui ont fini par prendre au piège huit membres de l'équipe", a indiqué Sappi dans un communiqué. "Durant les événements tragiques qui ont suivi, trois pompiers n'ont pas réussi à s'échapper et ont subi des blessures fatales sur place", selon la même source, qui ajoute que trois autres pompiers gravement brûlés, transportés à l'hôpital par voie aérienne, ont également péri. Au total, 14 personnes sont mortes dans des incendies dans divers lieux du KwaZulu-Natal depuis le 6 juillet. Les autorités provinciales ont émis des avertissements de risques d'incendies élevés à cause du temps sec, chaud et venteux.