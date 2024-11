Fermeture de l'Université de Ziguinchor : El Malick Ndiaye critique l'attitude des étudiants

Après les violents heurts survenus à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le recteur a décidé de fermer le campus. Une décision que le ministre des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, approuve. Il critique également l'attitude des étudiants de Ziguinchor. "Les autorités de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont mesuré la gravité de la situation et ont pris les décisions qu'elles pensent idoines pour ramener le calme dans le campus", a d'abord déclaré El Malick Ndiaye sur la 2STV. Selon le ministre, l'attitude des étudiants a été très surprenante. "Nous avons été surpris par ce qui se passe à l'université Assane Seck. Les étudiants ne demandent pas le paiement de leurs bourses, mais l'achèvement des chantiers. Moi je pense que les étudiants ne devraient pas aller grève, jusqu'à atteindre un tel niveau de violence. Ils ne sont pas sans savoir que c'est un nouveau gouvernement qui arrive. Dans ces cas, il faut s'installer, évaluer les chantiers, à Ziguinchor et dans les autres universités, fixer les budgets, etc., avant d'attaquer les chantiers. Ces choses prennent du temps. C'est pourquoi nous avons été très surpris par la spontanéité de cette situation", a ajouté le ministre des Transports. El Malick Ndiaye a rappelé que les membres du gouvernement sont actuellement engagés pour régler la situation.