Fentel Sérère : Un agriculteur retrouvé mort par balle dans une mosquée

Mystère autour de la mort brutale du père de famille A. D. Le corps sans vie de cet agriculteur a été découvert ce lundi matin dans une mosquée en construction située dans le village de Fentel Sérère. Le drame s'est produit dans la nuit d'hier au niveau de cette localité située dans le département de Mbacké, plus précisément dans la commune de Dalla-Ngabou. Selon des sources de Seneweb, l'homme âgé de 56 ans était sorti tard dans la nuit d'hier pour aller voir son troupeau. Malheureusement, il ne retournera jamais dans son domicile vivant. Cet agriculteur aurait mis fin à ses jours en se tirant une balle dans la bouche. Le drame se serait produit au sein de la mosquée en construction du village, d'après les sources de Seneweb. Les membres de sa famille ont retrouvé ce matin le corps dans ce lieu de culte. Alertés du drame, les gendarmes de la brigade de Mbacké ont procédé au constat. Mais c'est leurs collègues de la brigade de recherches de Touba qui ont hérité du dossier. Ainsi, le major Goudiaby et ses hommes sont à pied d'œuvre pour élucider les véritables circonstances de la mort de ce père de famille. Le pistolet de fabrication artisanale retrouvé dans la mosquée à côté du défunt a été saisi et mis sous scellé par les enquêteurs de la BR de Touba.