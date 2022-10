Femme fouettée à Guédé Bousso : Seydi Gassama dénonce une «justice parallèle, humiliante et dégradante»

La scène a fait le tour de la toile et heurté certaines sensibilités. Une femme fouettée pour avoir commis l’adultère dans le quartier de Guédé Bousso, à Touba. Un fait qui a fait réagir Seydi Gassama d'Amnesty International/Sénégal, qui dénonce cette «justice parallèle» dans un pays laïc. «Si cette triste scène a réellement eu lieu ici au Sénégal, les auteurs doivent être interpellés et traduits en justice. Cette justice parallèle, humiliante et dégradante ne doit pas être tolérée», se désole le représentant d'Amnesty International au Sénégal sur Twitter. Ce dernier a joint à son post la vidéo en question.