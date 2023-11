Falla Fleur, récemment libérée, perd son emploi chez Dakarnave sous pression gouvernementale

Le combat de Ndèye Fatou Fall, mieux connue sous le nom de Falla Fleur, continue malgré sa libération récente de prison. Après une détention de plusieurs mois, elle se retrouve sans emploi, son employeur, Dakarnave, ayant décidé de mettre un terme à son contrat. L’information a été révélée par l’avocat français, Juan Branco, sur son compte X. Selon Me Branco, ce licenciement serait le résultat de pressions exercées par le gouvernement. « Falla Fleur, à peine libérée, licenciée par Dakarnave sous pression du gouvernement. Le larbinisme est une chose bien ancrée », a-t-il écrit, se demandant par la suite qui accepterait de l’embaucher maintenant. Falla Fleur avait été placée sous mandat de dépôt le 7 juin dernier. Elle était accusée d’« appel à l’insurrection ou actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d’effet ». Elle a finalement été condamnée à trois mois de prison ferme. Après sa libération, c’est donc une nouvelle épreuve que Falla Fleur doit surmonter. Cette affaire, qui a suscité de nombreuses réactions, met en lumière les difficultés que peuvent rencontrer les individus à leur sortie de prison, notamment en termes de réinsertion professionnelle.