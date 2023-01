Fake news: une photo montée de PAN sème le doute

Depuis hier, une image qui circule faisant référence à la situation actuelle (état de santé) du journaliste emprisonné, pape Alè Niang, sème la panique. Via les réseaux sociaux, plus d'un s'indigne de "l'état déplorable du journaliste qui serait entre la vie et la mort". Cependant, il est démontré que la photo en question est un montage. Il s'agit en effet d'un autre homme mal en point dont l'image a été retouchée pour monter le visage du journaliste malade.